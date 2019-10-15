Туристический автобус перевернулся в Турции, пострадало три россиянина

В Анталье перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадало четыре человека, из них трое — россияне. Об этом сообщает Yeni Alanya.

ДТП произошло вечером 14 октября на трассе Кемер — Кумлуджа из-за того, что водитель потерял управление. Туристы ехали из Кемера, всего в салоне находилось 34 человека.

Уточняется, что пострадавшие находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Ещё одно ДТП с автобусом, где находились пассажиры, произошло на трассе под Петербургом. Один человек погиб и ещё четверо госпитализированы с тяжёлыми травмами.