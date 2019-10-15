Два жителя Дагестана заразились сибирской язвой во время убоя коровы

Мясо животного они отправили родственникам в Каспийск, где его удалось изъять и уничтожить.

Трёх жителей дагестанского села Новокули госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав, у двоих из них диагноз подтвердился.

— У двоих результаты анализов положительные, третий находится под наблюдением врачей, — рассказали в Минздраве.

Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

Также сообщается, что местные жители заразились во время убоя коровы. Мясо животного было направлено в Каспийск. Там его удалось изъять и направить на экспертизу. Анализы показали наличие в говядине спор сибирской язвы. Мясо было уничтожено.