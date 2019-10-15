В Индии туристический автобус упал в ущелье, есть погибшие

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Причинами аварии, как считают полицейские, могли стать отказ тормозов или превышение скорости.

По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Индии. Об этом сообщает индийская ежедневная газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл около полудня во вторник, 15 октября, в штате Андхра-Прадеш. По данным правоохранителей, водитель автобуса, на борту которого находилось около 25 пассажиров, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в глубокое ущелье.

В результате аварии пять человек погибли на месте, ещё трое скончались по дороге в больницу. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Национальность жертв ДТП не уточняется. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства происшествия.

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