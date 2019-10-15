В Индии туристический автобус упал в ущелье, есть погибшие

Причинами аварии, как считают полицейские, могли стать отказ тормозов или превышение скорости.

Death toll mount to 12. Half a dozen Injured shifted to the hospital of Rajahmundry and Kakinada. All victims were native of Chitradurga dist of #Karnataka. #AndhraPradesh . pic.twitter.com/hZUYwvANHb — Aashish (@Ashi_IndiaToday) 15 октября 2019 г.

По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Индии. Об этом сообщает индийская ежедневная газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл около полудня во вторник, 15 октября, в штате Андхра-Прадеш. По данным правоохранителей, водитель автобуса, на борту которого находилось около 25 пассажиров, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в глубокое ущелье.

В результате аварии пять человек погибли на месте, ещё трое скончались по дороге в больницу. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Национальность жертв ДТП не уточняется. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства происшествия.