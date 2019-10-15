В Индии туристический автобус упал в ущелье, есть погибшие

Death toll mount to 12. Half a dozen Injured shifted to the hospital of Rajahmundry and Kakinada. All victims were native of Chitradurga dist of #Karnataka. #AndhraPradesh . pic.twitter.com/hZUYwvANHb— Aashish (@Ashi_IndiaToday) 15 октября 2019 г.
По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Индии. Об этом сообщает индийская ежедневная газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл около полудня во вторник, 15 октября, в штате Андхра-Прадеш. По данным правоохранителей, водитель автобуса, на борту которого находилось около 25 пассажиров, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в глубокое ущелье.
#AndhraPradesh— ConnectGujarat (@ConnectGujarat) 15 октября 2019 г.
Eight dead after a tourist bus overturned in East Godavari district. The accident took place between Maredumilli and Chinturu#CGNews#ConnectGujarat #BeyondJustNews pic.twitter.com/xH1GBlFN1Y
В результате аварии пять человек погибли на месте, ещё трое скончались по дороге в больницу. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Национальность жертв ДТП не уточняется. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства происшествия.
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