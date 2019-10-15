Эмиратские космонавты вручили Путину подарок — видео

Президент России Владимир Путин во время визита в ОАЭ пообщался с местными космонавтами, которые вручили ему подарок — эмблему своей первой миссии на МКС.

Встреча с местными космонавтами прошла перед переговорами с принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. После встречи также планируется осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с деловыми представителями двух государств.

Уточняется, что большинство мероприятий будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, лидер РФ прилетел в Абу-Даби для обсуждения с наследным принцем двустороннего взаимодействия стран в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Лайф вёл прямую трансляцию встречи российского лидера в президентском дворце ОАЭ.