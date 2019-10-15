В доме на Кубани произошёл хлопок газа, есть пострадавшие

В одной из квартир трёхэтажного жилого дома в городе Кореновске Краснодарского края произошла вспышка газовоздушной смеси, два человека пострадали. Лайф публикует кадры с места события.
В квартире дома на улице Школьной в момент инцидента проводили работы по установке газового счётчика. Старый должны были поменять на новый, в процессе установки весь дом отключили от газоснабжения.
Хлопок произошёл после проверки счётчика. Слесаря и 36-летнюю хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами второй степени.
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