В доме на Кубани произошёл хлопок газа, есть пострадавшие

Производившего замену счётчика слесаря и 36-летнюю хозяйку квартиры доставили в больницу с ожогами второй степени.

В одной из квартир трёхэтажного жилого дома в городе Кореновске Краснодарского края произошла вспышка газовоздушной смеси, два человека пострадали. Лайф публикует кадры с места события.

В квартире дома на улице Школьной в момент инцидента проводили работы по установке газового счётчика. Старый должны были поменять на новый, в процессе установки весь дом отключили от газоснабжения.

Хлопок произошёл после проверки счётчика. Слесаря и 36-летнюю хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами второй степени.