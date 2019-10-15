Лайф нашёл ещё одно видео со зверствами красноярских мажоров

Это нападение произошло до того, как сын местного депутата и его друг до смерти избили мужчину в его же квартире.

Красноярец Андрей Шилов, который до смерти избил биатлониста Дмитрия Сисигина и записал после этого шокирующий ролик, отличился в ещё одном зверском избиении. Лайф публикует видео очередного "геройства" сибирского мажора.

На кадрах видно, как Шилов с друзьями избивают молодого человека, запихивают его в багажник и уезжают. Пострадавший при этом кричит от сильной боли, а Шилов снимает видео и смеётся. Это нападение произошло ещё до того, как Андрей с другом убили Сисигина.

Избитого они называют "рыжим". В какой-то момент участники видео кричат и спрашивают, как ему в багажнике. Мужчина только хрипит, а Шилов с друзьями только смеются.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что сын местного депутата Шилов в компании своего приятеля Сергея Шмелёва после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире Дмитрия. Спустя 22 дня комы он умер. Накануне молодых людей задержали. Позже СК опубликовал видео допроса.