Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс управленцев "Лидеры России"

Лидером по количеству заявок пока является Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Подмосковье.

Всего за 10 дней с момента старта заявочной кампании на третий сезон конкурса "Лидеры России" было подано более 100 тысяч заявок из всех регионов страны и даже 20 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров. По его словам, стотысячная отметка была преодолена утром 15 октября.

К слову, от Центрального федерального округа пришло 35,2% всех отправленных заявок, на втором месте — Приволжский федеральный округ (16,8%), а бронза пока достаётся Северо-Западному (13,1%). Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург (8,4%), на третьем — Московская область (6,3%).

Комиссаров напомнил, что заявки на конкурс будут приниматься вплоть до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью, и организаторы убедительно просят конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент.

— В этом году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: здравоохранение, наука, финансы и технологии. Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций, — добавил руководитель конкурса "Лидеры России".

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.