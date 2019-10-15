Лайф узнал подробности убийства молодой мамы на Урале: Тело нашли в колодце

У Ксении остались 9-летняя дочь и пожилая мать. Сейчас её бывший муж и свекровь помогают с организацией похорон.

Тело пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной обнаружили в колодце. Как стало известно Лайфу, молодая мама поехала показать авто потенциальной покупательнице, однако на встрече её ждали несколько человек, которые на неё и напали.

По словам подруги Ксении, та покупательница заявила, что не может сама посмотреть авто, так как якобы беременна и у неё токсикоз. Тогда после работы Ксения отправилась к ней.

— Когда они встретились, они ударили её шокером, она не отключилась, и они решили нанести ей ножевые ранения. Тело выкинули в колодец. Сели в её машину и поехали отмывать следы крови, при этом выкинули все её вещи, — рассказала Екатерина.

При этом она добавила, что Ксения не выходила на связь с утра четверга, 10 октября. Тогда она отправила в мессенджер в общий чат подругам картинку и пропала. Тем же днём, когда она не вышла на работу, её знакомые подали заявление в полицию.

По словам подруги, свой "ауди" Ксения решила продать из-за дома, взятого в ипотеку.

У Ксении остались 9-летняя дочь и пожилая мать. Сейчас её бывший муж и свекровь помогают с организацией похорон. Тело Ксении пока в Екатеринбурге, в скором времени будет проведена судмедэкспертиза.

Напомним, молодая мама пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему машину. Ксению искали несколько дней, ранее удалось обнаружить её автомобиль со следами крови в Челябинске у перекупщиков.

По факту исчезновения екатеринбурженки возбудили дело по статье "Убийство", задержали троих подозреваемых. Сегодня тело пропавшей 27-летней Ксении обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.