Врачи онкоцентра Блохина пожаловались, что им не выдают справки о доходах

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Фото © VK / ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр"

Также, по их словам, на бумаге заработок за 2018 год существенно превысил ту цифру, которую им перечислили на карту.

Сотрудники онкоцентра им. Блохина жалуются на травлю и отказ предоставлять справки о полученных доходах.

Некоторые пошли оформлять визы в посольство, а им ответили, что временно не выдают (справки о доходах). Дальше комментировать работники бухгалтерии онкоцентра не стали. За справками обращались не те, кто хотел уволиться, а просто те, кто пришёл за справками, — рассказал Лайфу бывший главврач онкоцентра Максим Рыков.

Он также поделился, что многие сотрудники уже уволились или сейчас ищут новое место работы. Их не устраивают низкая зарплата и политика руководства.

Ко мне обратилось пять коллег, врачи из института клинической онкологии, где оказывают помощь взрослым. И вот они мне говорят, когда сейчас начали приходить налоги в личные кабинеты, что якобы они выявили, что их заработок за предыдущий год существенно превысил ту цифру, которую им перечислили на карту, — добавил Рыков.

По его словам, они планируют обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее работники московского онкоцентра имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. Минздрав при этом встал на сторону руководства онкоцентра.

Позже появилась информация, что в онкоцентре планируется сокращение из-за проблем с финансированием, под которое могут попасть возрастные сотрудники. В Минздраве заявили, что от этого "работа центра никак не пострадает".

Автор:
АЖ
Анастасия Жидких
Соавторы:
Кристина  Шайдуллина
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