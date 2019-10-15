Врачи онкоцентра Блохина пожаловались, что им не выдают справки о доходах

Также, по их словам, на бумаге заработок за 2018 год существенно превысил ту цифру, которую им перечислили на карту.

Сотрудники онкоцентра им. Блохина жалуются на травлю и отказ предоставлять справки о полученных доходах.

— Некоторые пошли оформлять визы в посольство, а им ответили, что временно не выдают (справки о доходах). Дальше комментировать работники бухгалтерии онкоцентра не стали. За справками обращались не те, кто хотел уволиться, а просто те, кто пришёл за справками, — рассказал Лайфу бывший главврач онкоцентра Максим Рыков.

Он также поделился, что многие сотрудники уже уволились или сейчас ищут новое место работы. Их не устраивают низкая зарплата и политика руководства.

— Ко мне обратилось пять коллег, врачи из института клинической онкологии, где оказывают помощь взрослым. И вот они мне говорят, когда сейчас начали приходить налоги в личные кабинеты, что якобы они выявили, что их заработок за предыдущий год существенно превысил ту цифру, которую им перечислили на карту, — добавил Рыков.

По его словам, они планируют обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее работники московского онкоцентра имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. Минздрав при этом встал на сторону руководства онкоцентра.

Позже появилась информация, что в онкоцентре планируется сокращение из-за проблем с финансированием, под которое могут попасть возрастные сотрудники. В Минздраве заявили, что от этого "работа центра никак не пострадает".