Циклонический вихрь сменится "барической пилой"

Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления в Центральной России, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Перемещающийся по северу Центрального федерального округа активный циклон спровоцировал резкий скачок атмосферного давления. Об этом сообщает во вторник на своём сайте Гидрометцентр России.

— Сегодня к вечеру (15 октября) над регионом распространится антициклон, причём перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа, что выше вчерашнего на 20−25 гПа, — прогнозируют синоптики.

Однако уже завтра антициклон уступит место новому циклону с запада, атмосферное давление снова начнёт падать. В Москве его минимальное значение ожидается вечером в среду (порядка 1012 гПа), а затем оно снова станет расти.

Такие скачки атмосферного давления принято называть "барической пилой". Обычно они негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Сегодня в Москве преимущественно без осадков, температура воздуха днём прогреется до 13 °С, а к вечеру упадёт до 7 °С. В среду — облачно с прояснениями, днём — до плюс 10 °С, в четверг днём — местами небольшой дождь, а воздух прогреется до отметки 14−16°.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся предзимье. Речь идёт о том, что в начале следующей недели столбики термометров в Москве резко устремятся вниз и, скорее всего, волны тепла не вернутся в регион до весны.