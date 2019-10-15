Циклонический вихрь сменится "барической пилой"

Перемещающийся по северу Центрального федерального округа активный циклон спровоцировал резкий скачок атмосферного давления. Об этом сообщает во вторник на своём сайте Гидрометцентр России.
— Сегодня к вечеру (15 октября) над регионом распространится антициклон, причём перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа, что выше вчерашнего на 20−25 гПа, — прогнозируют синоптики.
Однако уже завтра антициклон уступит место новому циклону с запада, атмосферное давление снова начнёт падать. В Москве его минимальное значение ожидается вечером в среду (порядка 1012 гПа), а затем оно снова станет расти.
Такие скачки атмосферного давления принято называть "барической пилой". Обычно они негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.
Сегодня в Москве преимущественно без осадков, температура воздуха днём прогреется до 13 °С, а к вечеру упадёт до 7 °С. В среду — облачно с прояснениями, днём — до плюс 10 °С, в четверг днём — местами небольшой дождь, а воздух прогреется до отметки 14−16°.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся предзимье. Речь идёт о том, что в начале следующей недели столбики термометров в Москве резко устремятся вниз и, скорее всего, волны тепла не вернутся в регион до весны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram