Путин — о тратах россиян на отдыхе в ОАЭ: Сопоставимо с объёмом товарооборота

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Абу-Даби заявил, что российские туристы тратят на отдыхе суммы, сопоставимые с объёмом товарооборота между двумя странами.

— Арабские Эмираты — популярное направление для российских туристов. В прошлом году увеличение составило 23%. По оценке российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с объёмом нашего товарооборота, — сказал Путин.

Напомним, лидер РФ прилетел в Абу-Даби для обсуждения с наследным принцем взаимодействия стран в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Лайф вёл прямую трансляцию встречи российского лидера в президентском дворце ОАЭ.