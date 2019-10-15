Путин — о тратах россиян на отдыхе в ОАЭ: Сопоставимо с объёмом товарооборота

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Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Абу-Даби заявил, что российские туристы тратят на отдыхе суммы, сопоставимые с объёмом товарооборота между двумя странами.

Арабские Эмираты — популярное направление для российских туристов. В прошлом году увеличение составило 23%. По оценке российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с объёмом нашего товарооборота, — сказал Путин.

Напомним, лидер РФ прилетел в Абу-Даби для обсуждения с наследным принцем взаимодействия стран в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Лайф вёл прямую трансляцию встречи российского лидера в президентском дворце ОАЭ.

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