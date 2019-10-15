Актёра из "Дальнобойщиков" на 200 тысяч обманули "сотрудники банка"

Злоумышленники представились работниками банка. Общая сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей.

Мошенники, которые представились сотрудниками банка, похитили деньги у российского актёра, имя которого не называется. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 14 октября. По словам артиста, который обратился к столичным правоохранителям, неизвестный позвонил ему на мобильный телефон и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник заявил, что с карты пытаются несанкционированно перевести деньги, что для защиты необходимо немедленно сообщить все личные данные, включая данные банковской карточки и коды.

57-летний уроженец Армении, член Союза кинематографистов РФ, передал мошенникам всю информацию, после чего с его личного счёта было списано 200 тысяч рублей.

По данному факту была организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Личность артиста не разглашается, однако известно, что он играл эпизодические роли в телесериалах "Дальнобойщики", "След", "Солдаты", "Кулагин и партнёры" и "Счастливы вместе".