В Подмосковье живодёры жестоко убили собак, а потом сожгли дом их хозяина— видео

Одну из пострадавших собак забрала певица и зоозащитница Ольга Орлова. Питомца ждёт лечение в клинике.

В подмосковной деревне Барское живодёры сожгли дом пенсионера-волонтёра и убили его собак за то, что те якобы едят соседских кур и гусей. Об этом сам Валерий Коробков рассказал Лайфу.

По словам волонтёра, 12 сентября к нему приехал некий мужчина и обвинил его в том, что его питомцы напали на фермерских птиц.

— Я ему сказал, что мои собаки все привязаны. Я их всех кормлю, они не всегда даже подпускают к себе, я им оставляю косточку, ну и так живут они у меня. Но это не мои собаки. Он сказал, что будет моих собак отстреливать, — сказал собеседник Лайфа.

Этим же вечером мужчина услышал голоса за забором, выбежал на улицу и увидел машущего руками человека. Подойдя ближе, волонтёр нашёл труп своей собаки.

22 сентября, когда Коробков был на работе, ему позвонили соседи и сообщили о пожаре на даче. Приехав домой, волонтёр увидел разбитые стёкла своего автомобиля и собаку с окровавленной головой. По словам мужчины, с того момента она стала странно себя вести и потеряла аппетит.

В следующий раз живодёры дали о себе знать 4 октября. Пока мужчина был на работе, пропал его питомец. При этом цепь была на месте.

— Потом, когда вернулся, соседка говорит, что моя собака там лежит на кладбище. Я вызвал полицию, но они её даже не сфотографировали, такое ощущение, что им всё равно. На следующий день, когда хоронил, смог рассмотреть, что шея её шевелилась. Увидел, что её там просто расстреляли дробью, — рассказал волонтёр

Коробков отметил, что у него много собак и все беды, которые происходят в деревне, валят на него. Сейчас у мужчины восемь питомцев, плюс иногда ещё приходят бездомные.

Известная певица и зоозащитница Ольга Орлова рассказала, что забрала одного из пострадавших псов.

— Я забираю её к себе в Москву, найду ей дом. Это собака, которая сидела в будке на цепи и видела, как всех других собак убивали, — сказала Орлова.

В ближайшее время пса отвезут в клинику, где его ждёт обследование и лечение.