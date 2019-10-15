В России запретят ездить на новых авто без номеров

С 1 января 2020 года регистрировать машину будет обязан сам дилер, а не покупатель.

В России с 1 января 2020 года будет запрещено ездить на новом автомобиле без госномера, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Всероссийский семинар-совещание ГИБДД.

— Действующая сейчас норма о десятидневном сроке постановки нового автомобиля на учёт отменяется. Регистрировать новые автомобили будет дилер — они сразу же будут выезжать из автосалонов на новых госномерах, — пишет издание.

Отмечается, что со следующего года автосалоны после определённых проверок будут получать статус "специализированной организации" и они смогут самостоятельно направлять документы в ГИБДД, изготавливать номера, а затем уже выдавать этот комплект покупателю.

Изменения коснутся только автомобилей, купленных у официального дилера. Машины с пробегом также смогут ездить в течение десяти дней без госномеров, так как водителю может понадобиться время на возвращение в свой регион.