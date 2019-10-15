Двоим убийцам многодетной матери в Псебае вынесли приговоры

В суде обвиняемые ответили не только за жестокую расправу, но и за совершённые ранее кражи. Вместе с ними осудили двоих соучастников.

Мостовской районный суд Краснодарского края вынес приговор обвиняемым в убийстве многодетной матери в посёлке Псебай. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, 21-летнего Сергея Никифорова признали виновным в совершении пяти преступлений — изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера в отношении женщины, причинении тяжкого вреда её здоровью, убийстве и краже. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Его соучастника, 18-летнего Максима Бондаренко, осудили на девять лет и 11 месяцев в воспитательной колонии, также он должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также суд вынес приговоры ещё двум обвиняемым, которые вместе с Никифоровым и Бондаренко участвовали в кражах.

Также в суде продолжается слушание по делу следователя полиции, которая не стала заводить дело о краже на Бондаренко, при этом его своевременное задержание могло бы предотвратить убийство женщины.

Как сообщал Лайф, в конце мая 2018 года подростки в Псебае жестоко расправились над многодетной матерью, которая поздно вечером возвращалась после встречи с подругой в кафе. На Наталью Дмитриеву напали на безлюдной улице, изнасиловали и убили. В ноябре прошлого года СК завершил расследование жестокого убийства.