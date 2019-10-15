Задержанная в Минске россиянка сообщила, что находится на свободе

15

Ранее сообщалось, что она находится под американскими санкциями из-за дела о "вмешательстве" в выборы.

Задержанная в Минске россиянка Анна Богачёва сообщила, что находится на свободе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Посольства РФ в Белоруссии.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://pbs.twimg.com/media/EG6fFW-X0AEzMTb.jpg:large" target="_blank">gazetabycom</a></p>

Российская гражданка Анна Богачёва... в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе, — говорится в заявлении диппредставительства в "Твиттере".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Богачёву задержали в столице Белоруссии по делу о "вмешательстве" в выборы США. Женщина находится под действием американских санкций.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×