Задержанная в Минске россиянка сообщила, что находится на свободе

Ранее сообщалось, что она находится под американскими санкциями из-за дела о "вмешательстве" в выборы.

Задержанная в Минске россиянка Анна Богачёва сообщила, что находится на свободе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Посольства РФ в Белоруссии.

— Российская гражданка Анна Богачёва... в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе, — говорится в заявлении диппредставительства в "Твиттере".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Богачёву задержали в столице Белоруссии по делу о "вмешательстве" в выборы США. Женщина находится под действием американских санкций.