Экс-чиновница Васильева вернулась в Instagram спустя четыре года

В своём первом после перерыва посте она анонсирует выставку. Многие считают, что там представлены её же картины.

Экс-чиновница Минобороны РФ Евгения Васильева, ранее осуждённая за хищения, впервые за четыре года опубликовала пост в своём инстаграме.

В посте она анонсирует выставку, на которой представлены "произведения разных художественных видов: живопись, скульптура, видео-арт, графика и диджитал-арт". Такая выставка действительно проходит, официально автором представленных полотен называют художницу Eva, но многие считают, что за этим псевдонимом скрывается именно Васильева. Именно это имя есть в названии её инстаграм-аккаунта.

Подписчики Васильевой также отметили её появление в соцсети и в комментариях поздравили с возвращением.

Напомним, Евгения Васильева в 2012 году стала участницей коррупционного скандала в Минобороны. В мае 2015 года суд приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Однако уже в августе она возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей и вышла по УДО.