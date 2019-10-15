Huawei против Google. Может ли камера Pixel 4 унизить Mate 30 Pro?

Компания Google провела дежурную осеннюю презентацию, которая оказалась ещё скучнее, чем у Apple. Что, впрочем, традиционно. Тем не менее Google разродилась рядом новых продуктов, в числе которых уродливые смартфоны Pixel 4, эргономичный ноутбук со странной операционкой и не только. Было сложно, но мы выбрали самое интересное.

Дизайн

В прошлом году весь мир убедился в том, что Google не умеет хранить даже собственные секреты. Обзоры Pixel 3 XL начали появляться в Сети за два с лишним месяца до анонса. В этом году история повторилась, но в меньших масштабах. Многие подробности о новом флагмане и его фотографии появились в Сети задолго до презентации.

Как и ожидалось, Pixel 4 и 4 XL оказались настоящими уродцами, достойными почётного места в кунсткамере для смартфонов. Google проигнорировала почти все тренды 2019 года. Оба девайса получили толстые рамки сверху и снизу. У Pixel 4 и 4 XL нет "чёлок" или отверстий в экране, зато есть толстый "лоб". Скажите уже кто-нибудь дизайнерам Google, что на дворе 2019-й, в котором вендоры стремятся отвести под экран максимальную площадь лицевой панели.

Сзади же Pixel посвежел. Во-первых, модуль камеры стал квадратным. Во-вторых, Google использовала матовое стекло. Портит вид странная чёрная рамка по периметру.

Хорошо, конечно, наблюдать единство американских брендов, но невозможно не отметить, что по части дизайна и Apple, и Google на фоне китайских брендов кажутся тормозами. Квадратные камеры появились в прошлом году у Huawei, а до Apple матовое стекло в этом году использовала OnePlus.

Ещё одна интересная деталь — цвета. Их стало на один больше: чёрный, белый и лимитированный бежевый.

Камеры

Пожурим Google в нерасторопности и за камеры. Для двух модулей корпорация созрела только в 2019 году, тогда как все остальные лепят по три, а то и по четыре объектива. Первый — основной на 12 МП. Второй — телефото на 16 МП.

Впрочем, Google сильно полагается на программную обработку изображения. И делает это небезосновательно. Её фирменный HDR+ творит чудеса, да и ночной режим Night Sight был недосягаем, пока не появился Huawei P30 Pro. Который, к слову, автоматически отправил Apple и Google в нокаут по части приближения объектов съёмки. Двукратное увеличение iPhone и Pixel на фоне пятикратного выглядит просто жалко.

Но в этом году Google приготовила ответ Huawei по двум фронтам, а также улучшила то, где оставалась недосягаемой, — HDR. Последний обзавёлся двумя новыми алгоритмами. Первый позволяет делать снимки с двойной экспозицией: оттенять объекты либо на переднем плане, либо на заднем. Второй определяет правильный баланс белого. Автоматика Pixel 4 не сходит с ума, например, при съёмке зимой, когда всё усыпано снегом. Снимки не становятся излишне холодными или, наоборот, тёмными.

Ночной режим тоже улучшили. Pixel теперь, как и флагманы Huawei, тоже может сфотографировать Млечный путь в ночном небе. А кое-где американцы, если верить их словам, даже обскакали китайцев. Google говорит, что в ночном режиме Pixel избегает красных точек, которые делают ночные снимки перенасыщенными. У Huawei, ввиду особенной матрицы, действительно такой небольшой недостаток имеется.

С зумом дела странные. Оптический у новых смартфонов Google, как мы уже и сказали, двукратный. Однако во время презентации компания продемонстрировала увеличение, сопоставимое с предельными значениями флагманов Huawei. При этом корпорация уверяет, что потеря качества при таком цифровом зуме нивелируется нейросетями. Живых тестов пока нет.

А вот на видео Google забила. И, на наш взгляд, зря, поскольку в связи с ростом популярности новых соцсетей вроде Tik Tok ценность видео в рядах обывателей быстро растёт. Та же Huawei, например, наоборот, делает акцент на возможностях видео.

В Pixel 3 XL фронталок было две: с углами обзора на 75 и 97 градусов. В Pixel 4 и 4 XL передняя камера одна с углом обзора в 90 градусов.

Инновации

Одной из фишек Pixel 4 является радар Soli. Он регистрирует движение рук перед фронтальной камерой, что позволяет управлять интерфейсом, не касаясь экрана. Google называет такой кейс "более человечным взаимодействием".

Опция любопытная, но совершенно не новая. Только в этом году похожую технологию уже реализовали сначала в LG G8 ThinQ, а после — в Huawei Mate 30 Pro. Как минимум в последнем устройстве работает исправно, что, в общем, совершенно не значит, что ей хочется пользоваться всегда.

Разумеется, продвинутый сканер служит ещё и для трёхмерного распознавания лиц. Говорят, что в Pixel 4 оно самое быстрое в мире. Дескать, Soli начинает снимать блокировку экрана уже тогда, когда пользователь только тянет руку к смартфону.

Важно! В Pixel 4 используется именно радар, а не проектор, как в Mate 30 Pro или iPhone X. У радара больший диапазон действия, поэтому не исключаем, что Soli только расширяет потенциал слежки Google за своими пользователями.

Но куда интереснее выделенный процессор под нейросеть Neural Core. Он позволяет Google Assistant выполнять многие функции автономно, без обращения к удалённым серверам по Интернету. А ещё наделяет встроенный диктофон чуть ли не магическими свойствами. Приложение Recorder в Pixel 4 в реальном времени преобразует речь в текст. Как следствие, по текстовому поисковому запросу можно находить нужные моменты аудиозаписей.

Экран, производительность и автономность

По производительности плюс-минус всё ожидаемо хорошо. Процессор — модифицированный Snapdragon 855. Оперативка — 6 ГБ у старшей и младшей моделей. Встроенная память — 64 или 128 ГБ в каждом случае. По всем стандартам это непростительно мало. Очевидно, что Google вынуждает пользователей хранить данные пользователей в "облаке", где корпорация может их анализировать вдоль и поперёк. Что по аккумуляторам? У Pixel 4 — 2800 мАч, а у Pixel 4 XL — 3700 мАч. Тоже маловато в обоих случаях. И вот почему. Каждая модель располагает AMOLED-экранами на 5,7 и 6,3 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Последнее, судя по обзорам OnePlus 7 Pro, крутейшая опция, которая делает анимацию плавной, но при этом быстро выжирает аккумулятор.

Цены и старт продаж

В США и ряде европейских стран предзаказ Pixel 4 и 4 XL откроется уже сегодня. Непосредственно продажи стартуют 24 октября. Цена младшей версии — от $799. Цена старшей — от $899. Появятся ли новинки в России? Неизвестно. Предпосылок нет.

Pixel Buds 2, Pixelbook Go и Nest

Кроме смартфонов Google показала кучу другой электроники разной степени необходимости. Например, беспроводные наушники Pixel Buds 2, которые теперь позиционируются как более автономное устройство с голосовым интерфейсом. Дескать, функций, которыми можно пользоваться без смартфона, стало ещё больше. Собственной батарейки наушникам хватает на пять часов беспрерывного воспроизведения музыки. С кейсом — на 24 часа. Появился в Pixel Buds 2 и акселерометр, который, чувствуя положение головы в пространстве, улучшает работу направленных микрофонов. Ни одно слово, сказанное пользователем этих чудесных Pixel Buds 2, не улетит мимо ушей собеседника и специального человека в Google. В продаже наушники появятся в 2020 году по цене в $179.

Ноутбук Pixelbook Go получился у Google воистину компактным. При диагонали экрана в 13,3 дюйма толщина Pixelbook составляет всего 13 мм, а вес — 1 кг. Хороший гаджет, да только непонятно, кому он нужен с операционной системой Chrome OS. Предзаказ в США уже открыт по цене от $649.

Расширила Google и линейку Nest, набора устройств для умного дома. Появилась, например, мини-колонка Nest Mini с голосовым управлением за $49. Главными фишками новинки являются три, а не два микрофона и выемка в корпусе для крепления на гвоздь в стене. И — инновации.

Также показали умный роутер с Google Assistant на борту — Nest Wi-Fi. Может служить эдаким хабом для домашней сети с удобным управлением.