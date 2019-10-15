В Самаре друзья бросили 13-летнего подростка умирать возле школы

Тело мальчика было передано на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

В Самаре 13-летний школьник умер возле территории школы по неизвестным причинам. Об этом сообщает информационный портал 63.ru со ссылкой на СУ СКР по Самарской области.

Инцидент произошёл днём 14 октября в Промышленном районе. Ученика 7-го класса нашли рядом с территорией школы. Очевидцы вызвали на место скорую. Врачи пытались реанимировать школьника, но спасти его жизнь не удалось.

По предварительной версии, мальчик гулял с друзьями и подростки якобы дышали дезодорантом. Однако, когда он резко потерял сознание, остальные школьники бросили его, убежали и даже не вызвали скорую.

Тело погибшего передали судмедэкспертам для установления точных причин смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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