Студент подрался с тремя преподавателями в деканате крымского вуза

Чтобы вырваться из кабинета, молодому человеку пришлось укусить одного из оппонентов за палец.

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с тремя преподавателями в деканате одного из факультетов. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

— Поступили два заявления от участников конфликта, двух сторон. Сейчас мы разбираемся, выясняем все обстоятельства, — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Ранее о конфликте с преподавателями написал сам студент КГМТУ. Молодой человек опубликовал в соцсети снимки синяков и сообщил, что подрался с преподавателями после того, как попытался заснять на камеру грубые ответы мужчин на вопросы о неправильно составленном расписании.

— Я чувствовал угрозу с их стороны. Поэтому я решил, что за свою жизнь и телефон я буду бороться всем, что у меня есть. В целях самообороны, мне было это противно, но я вцепился зубами в палец, — написал студент.

Молодой человек рассказал, что после этого инцидента намерен забрать документы из КГМТУ.