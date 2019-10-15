На украинскую актрису Руслану Писанку напали цыгане

Она упала на проезжую часть и разбила локоть, а также порвала пуховик, но происшествие в целом закончилось благополучно.

На украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку напали цыгане на вокзале в Киеве. Об инциденте она рассказала в "Фейсбуке".

— Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной пять человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту, — рассказала Писанка.

По её словам, она разбила локоть, порвала пуховик, но происшествие в целом закончилось благополучно. Совершить задуманное грабителям не удалось, нападавших "отчитал" муж телеведущей.

Рассказывая о нападении, телеведущая также призвала подписчиков быть бдительнее на вокзале.