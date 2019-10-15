Кормухина хочет засудить Гагарину за песню Цоя

Певица подчеркнула, что иск не имеет никакой финансовой основы, она просто хочет "дать шанс людям восстановить свою совесть".

Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против своей коллеги Полины Гагариной. Заслуженная артистка России рассказала в эфире НСН, что хочет доказать нарушение авторского права: по её мнению, поп-исполнительница присвоила себе аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", написанную Кормухиной.

— Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня всё это было просто дико. Какой-то страшный сон, — рассказала Кормухина.

Певица добавила, что в мае 2019 года две кавер-версии "Кукушки" проанализировали эксперты и сделали следующий вывод:

— Созданное музыкальное произведение "Кукушка" в исполнении Кормухиной является самостоятельным произведением. Музыкальное произведение "Кукушка" в исполнении Гагариной не является переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного Кормухиной, и не является самостоятельным музыкальным произведением, — говорится в заключении.

По словам Кормухиной, иск не несёт финансового значения, а является делом принципа — "дать шанс людям восстановить свою совесть".

Свою версию "Кукушки" Кормухина записала для альбома 2012 года "Падаю в небо". В 2015 году вышел фильм "Битва за Севастополь", где свой кавер представила Гагарина, а автором аранжировки значился Константин Меладзе.