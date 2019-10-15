Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади "Победы"

Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади авиакомпании "Победа". Об этом в "Фейсбуке" сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Поводом для обращения депутата стал инцидент с пассажиркой, которая летела на похороны родственника, а сотрудники "Победы" не пустили её на рейс, хотя она выбросила все вещи из ручной клади.
Ревенко отметил, что в прокуратуре согласились с тем, что права женщины были нарушены.
— Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании "Победа" не соответствуют федеральным авиационным требованиям, — добавил депутат.
По его словам, это обстоятельство станет основанием для продолжения проверок перевозчика.
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