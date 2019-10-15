Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади "Победы"

Основанием для пристального внимания ведомств к авиакомпании стал инцидент с пассажиркой, которую не пустили на рейс.

Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади авиакомпании "Победа". Об этом в "Фейсбуке" сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Поводом для обращения депутата стал инцидент с пассажиркой, которая летела на похороны родственника, а сотрудники "Победы" не пустили её на рейс, хотя она выбросила все вещи из ручной клади.

Ревенко отметил, что в прокуратуре согласились с тем, что права женщины были нарушены.

— Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании "Победа" не соответствуют федеральным авиационным требованиям, — добавил депутат.

По его словам, это обстоятельство станет основанием для продолжения проверок перевозчика.