Полицейские поймали бурого мишку, устроившего переполох в Чебоксарах

Чтобы его усыпить, пришлось истратить несколько дротиков со снотворным — маленький хищник упрямо сопротивлялся сну.

Небольшого медведя, по-видимому, подростка, заметили рано утром, когда косолапый пробегал мимо автозаправки в районе посёлка Соляное. До смерти напуганные жители сняли животное на камеру телефона, после чего вызвали полицию. Вскоре мишка добрался до Чебоксар — и его стали замечать то здесь, то там. Правоохранители несколько часов гонялись по следу косолапого, пока он не устал носиться по улицам и пугать горожан и сделал небольшой привал.

Хищник облюбовал небольшой парк, расположенный чуть поодаль от лесных массивов. Там-то его и выследили полицейские совместно с сотрудниками специальной службы.

Усмирить рычащего зверя было непросто. Несмотря на юный возраст и небольшой для такого хищника вес, потребовалось несколько попаданий дротиков со снотворным —"пациент" отчаянно сопротивлялся сну. Тем не менее препарат подействовал — когда Мишка уснул, его аккуратно вывезли домой — в лесной массив в нескольких десятках километров от города.

А ранее в Сети появился ролик чудесного спасения нерпы, которая попалась в лапы к голодному медведю. От кровавой расправы маленького представителя семейства тюленевых спасло лишь одно — присутствие рыбака, который начал реветь как безумный и спугнул хищника.