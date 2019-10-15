Стало известно о состоянии фигуристки Тотьмяниной после удаления опухоли

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина, которая ранее перенесла операцию в столичном онкоцентре, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает "Телепрограмма" со ссылкой на пиар-агента спортсменки Анастасию Драпеко.

По словам представителя спортсменки, 37-летняя Тотьмянина действительно перенесла операцию по удалению опухоли в желчном пузыре.

— Насколько мне сообщили, у неё всё хорошо. Операция прошла успешно, — цитирует издание пиар-агента фигуристки.

Напомним, операцию фигуристке провели методом лапароскопии, желчный пузырь удалили. Образцы тканей направили на экспертизу, чтобы убедиться в том, что новообразование действительно доброкачественное.