Стало известно, чем дети взбесили тюменского учителя на уроке ОБЖ

Ученики девятого класса Боровской школы обзывали, толкали и кидали предметы в учителя ОБЖ, чем и вызвали его нервный срыв во время урока. Об этом URA.ru рассказал член правления Тюменского родительского комитета Константин Шестаков.
— Дети применяли насилие. Они в него кидались, его толкали, обзывали. Мы не одобряем того, что сделал учитель. Но считаем, что к нему нужно отнестись снисходительно и восстановить его в должности, — сказал Шестаков.
По его словам, проблемы с дисциплиной у школьников возникают не из-за некомпетентности педагогов, а из-за продвижения идей ювенальной юстиции и просвещения детей насчёт их прав. Шестаков допустил, что иногда физическое насилие со стороны родителей является правомерным.
Напомним, скандал в Боровской средней общеобразовательной школе произошёл 10 октября. Педагог сразу же был уволен со своей должности. Многие школьники и родители вступились за мужчину и потребовали вернуть ему работу.
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