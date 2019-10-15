Стало известно, чем дети взбесили тюменского учителя на уроке ОБЖ

Как отметил член родительского комитета, школьники хулиганят из-за продвижения идей ювенальной юстиции, а не из-за некомпетентности педагогов.

Ученики девятого класса Боровской школы обзывали, толкали и кидали предметы в учителя ОБЖ, чем и вызвали его нервный срыв во время урока. Об этом URA.ru рассказал член правления Тюменского родительского комитета Константин Шестаков.

— Дети применяли насилие. Они в него кидались, его толкали, обзывали. Мы не одобряем того, что сделал учитель. Но считаем, что к нему нужно отнестись снисходительно и восстановить его в должности, — сказал Шестаков.

По его словам, проблемы с дисциплиной у школьников возникают не из-за некомпетентности педагогов, а из-за продвижения идей ювенальной юстиции и просвещения детей насчёт их прав. Шестаков допустил, что иногда физическое насилие со стороны родителей является правомерным.

Напомним, скандал в Боровской средней общеобразовательной школе произошёл 10 октября. Педагог сразу же был уволен со своей должности. Многие школьники и родители вступились за мужчину и потребовали вернуть ему работу.