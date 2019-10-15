Топ-5 региональных практик ЭИСИ возглавил IT-сервис для пассажиров в Ленобласти

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал свежую пятёрку лучших практик регионального управления в период 7 по 13 октября 2019 года.

На первую строчку эксперты поместили новый проект по цифровизации общественного транспорта, который вскоре будет реализован в Ленобласти. Комплексная система станет незаменимым помощником для пассажиров: через неё они смогут проводить безналичную оплату проезда, а также выстраивать удобный маршрут с учётом информации о движении автобуса, получаемой онлайн.

— Проект "Цифровизация общественного транспорта" можно отнести к современным проектам использования цифровизации, которые дают очевидные результаты улучшения качества услуг и управления направлением, — комментирует директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Вторую строчку, по мнению ЭИСИ, занимает кейс из Чувашии. Это система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая предоставляет возможность бесплатного посещения кружков и секций малышам и школьникам республики. Проект также подразумевает анализ спроса и предложения в области дополнительного образования.

— Это позволит усовершенствовать систему дополнительного образования и преодолеть имеющийся дисбаланс, — уверена политконсультант Алёна Август.

Следующая региональная практика, которую отметили эксперты, — это новый подход к обслуживанию людей старшего поколения, который вводится в Якутии. Сервис предполагает поиск людей, которые готовы посвятить своё свободное время сопровождению лиц преклонного возраста в больницу, в магазин, на лечебную физкультуру или просто на прогулку в парк. Поиск будет осуществляться через IT-сервис (приложение), доступный всем — любой нуждающийся сможет в той или иной ситуации обратиться за помощью на дому либо попросить о сопровождении.

— Развитие волонтёрства и социальных технологий для помощи пожилым людям — обязательный элемент развития в процессе перехода к информационному обществу. Поиск новых форм повышения качества жизни и социализации пенсионеров должен идти в постоянном режиме, — отмечает руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В топ-5 также вошёл цифровой сервис "Иду в детский сад" из Кировской области. С помощью него каждый житель может зайти и посмотреть, какие детские сады функционируют или строятся в городе Кирове, в каких из них есть места в различных группах, а также проследить за движением своей очереди. Предполагается, что система будет администрировать длину очереди и автоматически направлять родителям уведомление о зачислении ребёнка в детский сад.

А в Томской области стартует бесплатное обучение для предпенсионеров по стандартам Worldskills, и это ещё один проект из перспективной пятёрки. В течение месяца жители региона, попадающие под эту возрастную категорию, смогут бесплатно обучаться по одному из направлений: "организатор экскурсий", "программирование", "оператор лазерных установок", "графический дизайн" или "электроника".