Убийцам молодой мамы из Екатеринбурга грозит пожизненное

Задержанным предъявят обвинения по двум статьям УК РФ — "Убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем" и "Разбой".

В СКР подтвердили задержание трёх подозреваемых в убийстве молодой мамы из Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Фигурантам дела могут грозить пожизненные сроки.

— В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе по статьям УК РФ "Убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем", а также "Разбой", — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

Согласно этим статьям, подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы.

Сейчас органы следствия совместно с оперативниками проверяют вероятную причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе в других регионах страны.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.