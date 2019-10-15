Джабаров о борще как об "орудии пропаганды": Из-за свёклы ссориться не стоит

Сенатор отметил, что в России любят украинскую кухню, а статья в Би-би-си является попыткой столкнуть два братских народа.

Обвинения британских СМИ в российской пропаганде "с помощью борща" являются глупостью и бредом. Такое заявление сделал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— На такую глупость даже ответить нечего. Мне кажется, что уже вообще не знают, к чему придраться, чего только не придумают, лишь бы насолить России. Хорошо, будем называть не просто борщ, а это русский борщ, а это украинский борщ. Мы всё-таки обожаем украинский борщ и блюда украинской кухни, они нам не чужие. Я думаю, что это глупости и попытки любой ценой столкнуть два братских народа, — рассказал Лайфу сенатор.

Также Джабаров поставил вопрос, чьим национальным блюдом считать щи.

— А щи? Есть щи уральские, щи русские. А что, на Украине щи не делают? Пусть назовут щи московские, а мы будем считать, что это борщ. От этого ущемляется национальная гордость Украины? Только им можно готовить борщ? Ну бред какой-то! — возмутился Джабаров, добавив, что ради свёклы ссориться не стоит.

Напомним, ранее журналист Би-би-си опубликовал статью, в которой назвал это блюдо орудием российской пропаганды после того, как увидел в одном из самых популярных аккаунтов "Твиттера" о России запись о русском борще. По мнению британца, такие слова оскорбляют чувства жителей Украины.