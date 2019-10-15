Ведущий раскритиковал российских звёзд за райдеры: Омары — это от зависти

Удивляясь причудам коллег, телеведущий посетовал, что многие из них самоутверждаются не за счёт голоса и таланта, а за счёт чудаковатых запросов, которые придумывают из зависти к зарубежным знаменитостям.

Известный российский диктор Владимир Березин возмутился требовательностью некоторых российских коллег, которые включают в райдеры зачастую невыполнимые пункты. Об этом он рассказал изданию "Дни.ру".

— Беда ещё и в том, что свои парадоксальные, мягко говоря, райдеры артисты придумывают себе не сами, а их малообразованные директора и менеджмент. Мол, у Мадонны так, у Дженнифер Лопес так, у Стинга так, а чем мы хуже? — отметил Березин.

Артист вспомнил, что в советское время не обращали внимания на такие вещи, как цвет и размер полотенца, марка минеральной воды и другие мелочи, которые часто появляются в райдерах звёзд отечественного шоу-бизнеса.

— Настоящие звёзды были выше этого и заботились только о качестве звука на сцене. Это было главнее всего, а не количество полотенец и не высота потолков, хотя филармония и обеспечивала им определённый уровень комфорта, — заявил Березин.

Вспоминая советские годы, он заметил, что тогда понятия райдера не существовало и никого из артистов не спрашивали, чем их кормить. Сам диктор пошутил, что в таких ситуациях отвечает словами своего учителя Махмуда Эсамбаева о том, что приезжает "не жрать, а работать".

По его словам, он обычно просит у организаторов рабочий микрофон, помещение для переодевания и гримёрку, которую можно запереть на ключ. Иногда к этим требованиям добавляется вода или чай для помощника или водителя. Нескромных запросов в перечне требований не найти — иначе Березин не смог бы чувствовать себя достойным учеником Иосифа Кобзона.