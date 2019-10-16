Платим за паразитов и лишнюю воду? Что показала экспертиза замороженной горбуши

Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности продукции, и вот её результаты.

На этот раз эксперты "Росконтроля" отнесли в лабораторию замороженную горбушу популярных торговых марок "ВкусАрт", Globus, "Каждый день", "Волна" и Aro. В тесте участвовали образцы по цене от 175 до 289 руб./кг.

Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности продукции. Эксперты изучили соответствие продукции заявленной маркировке, оценили пищевую ценность, в том числе количество белка и омега жирных кислот в рыбе. Кроме того, специалисты определили массовые доли продукта в ледяной глазури, провели ДНК-тест на идентификацию вида рыбы, замерили микробиологические показатели и наличие токсичных соединений, а также проверили рыбу на содержание паразитов.

— Закупка производится в соответствии с ГОСТ Р 58185-2018. Специалисты отдела закупки используют изотермические контейнеры, а автотранспорт оснащён специальным холодильным и морозильным оборудованием. Таким образом соблюдается режим хранения и транспортировки продуктов, подлежащих проверке, — заверили в "Росконтроле".

Сперва об органолептических свойствах купленной рыбки. Вкус, цвет и запах вполне устроили специалистов. Вся проверенная горбуша имеет чистую поверхность, свойственную этому виду рыбы окраску. Запах тоже типичен для горбуши, а после варки у рыбы не проявляется никакого постороннего привкуса.

Теперь о ледяной глазури: её количество строго регламентируется техническим регламентом ЕАЭС и СанПиНом, а именно — её может быть не больше 5%.

Если глазури слишком много, покупатель частично платит не за рыбу, а за воду, к тому же после разморозки перед приготовлением рыба имеет нетипичную и не слишком привлекательную консистенцию Специалист Галина Ахметова

Если глазури мало — тоже плохо: есть опасность, что продукт не выдержит перевозку и испортится. Впрочем, почти все производители соблюдали предъявляемые требования, в подавляющем большинстве образцов глазури не больше, чем нужно. Только в рыбе бренда "ВкусАрт" глазури немного больше — 7,7%.

Есть и ещё один распространённый способ обмана покупателей: зачастую производители фальсифицируют продукцию, используя более дешёвое сырьё. Так, например, оказалось в недавнем тесте, где производители выдавали совсем другую рыбу под видом трески. Однако в данном случае видовая идентификация всех образцов выявила именно ДНК горбуши.

А вот с точки зрения пищевой ценности всё оказалось не так гладко. В частности, во всех образцах белка меньше, чем заявлено в маркировке, а на упаковке горбуши "Волна" такой информации вообще обнаружить не удалось. Это хоть и не так критично, но и не слишком хорошо для потребителя, потому что рыба — один из важных источников белка в нашем рационе. А ещё важны содержащиеся в ней полезные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Их, кстати, больше всего (суммарно) в образце Aro, а меньше всего — во "ВкусАрт".

В то же время, по мнению "Росконтроля", все проверенные образцы горбуши соответствуют требованиям безопасности. Бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, золотистый стафилококк не выявлены, а показатель обсеменённости мезофильной микрофлорой не превышен. Не обнаружено и живых паразитов, опасных для здоровья человека, и их личинок.

Таким образом, все проверенные образцы горбуши могут быть рекомендованы к покупке, поскольку соответствуют требованиям ГОСТа.

Напомним, что другая рыбная экспертиза "Росконтроля" шокировала покупателей. Так, в консервированной сайре нашли мышьяк. А в филе минтая с прилавков оказалось слишком много воды и слишком мало белка.