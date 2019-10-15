На Алтае опекунша поила детей психотропами

В Алтайском крае опекунша поила детей психотропными препаратами и жестоко с ними обращалась. Об этом сообщили местные СМИ, а СУ СК РФ по региону уже начало проверку по данному факту.

— По данным, изложенным в сообщении СМИ, женщина-опекун истязала несовершеннолетних, используя незначительные поводы для наказания, а также поила их психотропными препаратами, — говорится в сообщении следствия.

Как сообщает Regnum, ранее двое подростков 17 и 15 лет обратились к местным журналистам. Они рассказали, что их воспитывала опекунша, которая над ними жестоко издевалась. Кроме того, сейчас под её присмотром — четверо их младших братьев и сестёр. Подростки очень обеспокоены их судьбой.

По словам детей, в семье их заставляли ухаживать за животными, работать на огороде, не выпускали на улицу и наказывали за малейшую провинность.