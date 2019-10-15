Сексолог — о числе партнёров у россиян: Мужчины хвастаются, а дамы скромничают

По словам специалиста, в мире существует тенденция увеличения среднего возраста вступления в брак.

Врач-сексолог Дмитрий Исаев прокомментировал информацию о том, что россиянки до брака имеют одного-двух партнёров, а представители сильного пола — шесть-восемь. В беседе с Лайфом доктор назвал эти цифры размытыми и неопределёнными.

По мнению Исаева, в опросах о сексуальном поведении люди говорят только то, что считают возможным сказать.

— Поэтому и получается, что сплошь и рядом количество партнёров у женщин меньше, чем у мужчин. Но это ровно потому, что женщины принижают, а мужчины, наоборот, увеличивают количество партнёров по сравнению с той реальностью, в которой они живут, — отметил сексолог.

Медик добавил, что существует мировая тенденция увеличения среднего возраста вступления в брак, поэтому увеличивается и число партнёров до свадьбы.

— Понятно, что если человеку 18, то у него одно количество партнёров, а если человек вступает в брак к 30 годам, то понятно, что они уже имеют совершенно другой опыт, — сказал врач.

Напомним, ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин сообщил, что возраст сексуального дебюта заметно снизился и сейчас для девушки в среднем составляет 17–18 лет, а у молодых людей — 16–17 лет.