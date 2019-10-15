В московской коррекционной школе учитель била детей за несложенные руки

По словам психолога, женщина била невербальных детей, которые даже не могли рассказать об этом родителям.

Скандал произошёл в одной из московских школ, которую также называют центром развития и коррекции. Женщина избивала четвероклассников за то, что они не клали руки на парты. Об этом "360" рассказала психолог образовательного учреждения Елена Поднебесных.

Некоторое время назад она заподозрила, что кто-то из педагогов поднимает руку на учеников. Женщина наняла частного детектива, который установил в классе скрытые камеры. В первый же день факты избиения подтвердились: педагог била невербальных детей, которые даже не могли пожаловаться родителям.

Психолог передала видео с камеры руководству школы, а копии направила в полицию, Следственный комитет России и Департамент образования. Но, как рассказал частный детектив Антон Баукин, учительница проработала в должности ещё неделю. В результате её уволили только сегодня, 15 октября.

По словам психолога, школе уже 110 лет и этот "чудовищный случай" является совсем нетипичным.

— Везде бывают оборотни. Возможно, это из-за недостаточного кадрового отбора. Возможно, из-за недостаточного контроля за действиями учителей, — попыталась объяснить произошедшее Елена Поднебесных.