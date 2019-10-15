Врачи рассказали, как подготовить детей к прививкам

Также в департаменте развеяли связанные с вакцинацией стереотипы о том, что нельзя прививать детей-аллергиков и малышей после лёгкой простуды.

Столичный Департамент здравоохранения дал советы родителям, как подготовить детей к вакцинации.

— Если ребёнок страдает хроническими заболеваниями, то перед прививкой необходимо сдать анализы — кровь или мочу, в зависимости от вакцины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Депздраве отметили, что выздоровление ребёнка после банального насморка без температуры не является противопоказанием, — прививку можно делать сразу после после того, как малыш поправился. При этом детям, которые, наоборот, подвержены инфекциям, просто необходимо сделать все прививки.

Что касается детей с аллергией, то они прививаются вне обострения. А небольшие признаки атопического дерматита — к примеру, покраснение щёк, — это не повод отказываться от вакцинации. Врач оценит состояние ребёнка и сделает прививку, предварительно подготовив маленького пациента с помощью противоаллергических препаратов.

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