Врачи рассказали, как подготовить детей к прививкам

Столичный Департамент здравоохранения дал советы родителям, как подготовить детей к вакцинации.
— Если ребёнок страдает хроническими заболеваниями, то перед прививкой необходимо сдать анализы — кровь или мочу, в зависимости от вакцины, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Депздраве отметили, что выздоровление ребёнка после банального насморка без температуры не является противопоказанием, — прививку можно делать сразу после после того, как малыш поправился. При этом детям, которые, наоборот, подвержены инфекциям, просто необходимо сделать все прививки.
Что касается детей с аллергией, то они прививаются вне обострения. А небольшие признаки атопического дерматита — к примеру, покраснение щёк, — это не повод отказываться от вакцинации. Врач оценит состояние ребёнка и сделает прививку, предварительно подготовив маленького пациента с помощью противоаллергических препаратов.
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