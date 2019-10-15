Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

Сушёные фрукты содержат калий и магний, способствующие выводу лишней жидкости, укреплению сердечно-сосудистой системы и усвоению кальция.

Сухофрукты содержат больше витаминов и полезных элементов, чем свежие фрукты, однако употреблять их нужно в разумном количестве, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По мнению эксперта, самыми полезными среди сухофруктов являются чернослив и чёрный изюм.

— Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза. Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты, — цитирует специалиста "Вечерняя Москва".

Диетолог добавила, что сушёный чернослив обладает слабительным эффектом, а курага — мочегонным. Яблоки богаты калием, а инжир положительно влияет на щелочные процессы в организме. Также она отметила пользу манго для кожи и органов зрения.

При выборе сухофруктов Соломатина посоветовала обращать внимание на внешний вид продуктов и выбирать более бледные и "засушенные", а не "сочные" курагу, финики и чернослив.

— Насыщенный яркий цвет и блеск говорят о том, что, скорее всего, их обработали для увеличения срока сохранности и придания "товарного вида" сернистым газом, парафином или маслом, — объяснила она.

Перед употреблением эксперт порекомендовала вымыть продукты негорячей водой.

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