Минюст потребовал ликвидировать движение-иноагента "За права человека"

Организацию Льва Пономарёва уже не раз обвиняли в нарушении закона. Но её представители намерены отстаивать свои права в Европейском суде.

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать движение "За права человека", лидером которого является правозащитник Лев Пономарёв. Соответствующее заявление суд рассмотрит 14 ноября, сообщает РИА "Новости".

— Данное заявление (с требованием о ликвидации) поступило в суд 11 октября, судебное заседание по нему назначено на 14 ноября, — отметили в суде.

В заявлении отмечается, что организация "За права человека" не раз нарушала законодательство РФ и положения своего устава. Кроме того, её не раз штрафовали, при этом часть штрафов организация обжаловала, часть — оплатила.

Представители движения заявили, что намерены отстаивать свои права и, если это будет необходимо, обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в феврале движение "За права человека" внесли в список иностранных агентов.