В конкурсе "Лидеры России" подано 12 тысяч заявок на "Здравоохранение" и "Науку"

Победителями конкурса в каждой из профильных специализаций станут от 10 до 30 участников.

Более 12 тысяч заявок поступило на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России — 2020" по специализациям "Здравоохранение" и "Наука" с момента старта заявочной кампании. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая является одной из наставниц конкурса.

Она отметила, что такой интерес к естественно-научным специализациям проекта — большой успех.

— Это очень здорово. Значит, люди верят в те преобразования, которые будут происходить в науке в ближайшее время. Очень хочется, чтобы управленцы — победители конкурса "Лидеры России" — стали полноценными участниками этих изменений, — подчеркнула вице-премьер.

Голикова добавила, что правительство сформулировало очень серьёзные направления работы, в которых требуются современные управленцы. В первую очередь речь идёт о таких мероприятиях национального проекта "Наука", как создание научно-образовательных центров мирового уровня. В рамках их функционирования предполагается развитие центров компетенций — будет сформирован кадровый резерв из не менее чем 1150 молодых руководителей. И в этом смысле одноимённое направление "Лидеров России" будет тесно связано с нацпроектом "Наука".

Кроме того, до 2024 года в России предполагается открытие ещё 900 новых лабораторий, 30% которых будут руководить новые молодые управленцы.

Нехватка таких кадров ощущается и в сфере здравоохранения, отметила Голикова. Количество врачей-организаторов, в общей численности занятых в данной сфере, составляет всего лишь 0,7%. У победителей конкурса по специализации "Здравоохранение" появится возможность занять позиции главврачей и их заместителей, а также получить должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Победителями конкурса в каждой специализации станут от 10 до 30 участников.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, финансы и технологии.