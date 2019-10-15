Лайф узнал о новой жизни "мальчика на цепях" из Краснодарского края

Ребёнка уже забрали из реабилитационного центра домой, где всей семьёй отметили его день рождения.

Лайф узнал подробности новой жизни десятилетнего Тихона из Краснодарского края, которого отец отобрал у бывшей жены и держал на цепи. Сейчас мальчика забрали из реабилитационного центра домой, где он живёт в большой семье: мама, отчим, младший брат и сестрёнки.

Тихон ходит в школу рядом с домом в специальный казачий класс, где уже подружился с ребятами, и они ходят друг к другу в гости. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, сон наладился, с отчимом он подружился.

У Тихона была заветная мечта — отметить свой 10-й день рождения в кругу семьи с подарками. Поскольку в этот день он ещё находился в реабилитационном центре, мальчику устроили самый настоящий праздник позже — как только забрали домой.

Сейчас Тихон с отцом общаться не хочет. Да и он сам так ни разу не объявился, даже на суде, решением которого его ограничили в воспитании сына.

Напомним, летом страну потрясла чудовищная история, которая произошла в селе на Кубани: там отец держал на цепи в сарае своего сына. Мальчику удалось сбежать, когда никого не было дома. После этого было возбуждено уголовное дело, а ребёнка в тяжёлом психическом состоянии отправили в реабилитационный центр. Также стало известно, что отец специально отобрал сына у бывшей жены, чтобы получить наследство.