Лайф узнал о новой жизни "мальчика на цепях" из Краснодарского края

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Видео предоставлено LIFE

Ребёнка уже забрали из реабилитационного центра домой, где всей семьёй отметили его день рождения.

Лайф узнал подробности новой жизни десятилетнего Тихона из Краснодарского края, которого отец отобрал у бывшей жены и держал на цепи. Сейчас мальчика забрали из реабилитационного центра домой, где он живёт в большой семье: мама, отчим, младший брат и сестрёнки.

Тихон ходит в школу рядом с домом в специальный казачий класс, где уже подружился с ребятами, и они ходят друг к другу в гости. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, сон наладился, с отчимом он подружился.

<p>Фото предоставлено LIFE</p>

У Тихона была заветная мечта — отметить свой 10-й день рождения в кругу семьи с подарками. Поскольку в этот день он ещё находился в реабилитационном центре, мальчику устроили самый настоящий праздник позже — как только забрали домой.

<p>Фото предоставлено LIFE</p>

Сейчас Тихон с отцом общаться не хочет. Да и он сам так ни разу не объявился, даже на суде, решением которого его ограничили в воспитании сына.

Напомним, летом страну потрясла чудовищная история, которая произошла в селе на Кубани: там отец держал на цепи в сарае своего сына. Мальчику удалось сбежать, когда никого не было дома. После этого было возбуждено уголовное дело, а ребёнка в тяжёлом психическом состоянии отправили в реабилитационный центр. Также стало известно, что отец специально отобрал сына у бывшей жены, чтобы получить наследство.

Автор:
АЖ
Анастасия Жидких
Соавторы:
Дарья  Гольдман
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