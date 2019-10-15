Опрос показал, сколько россиян не высыпаются

Большинство пытается решить проблемы со сном отказом от еды на ночь или проветриванием спальни.

Около 57% россиян испытывают дискомфорт во время сна. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией Blue Sleep (есть в распоряжении Лайфа).

Из числа тех, кто испытывает трудности со сном, 76,7% респондентов признались, что просыпаются по ночам. В свою очередь беспробудно спят только 13% опрошенных.

Решить проблему здорового сна россияне пытаются разными способами. Так, 76,6% респондентов рассказали, что принимают пищу за два или более часов до ночного отдыха. Ещё 18,1% ужинают за час до отхода ко сну и лишь 9,4% едят на ночь. Почти 12% пользуются фитнес-трекерами, приложениями и другими гаджетами для сна, которые крепятся на подушку и отслеживают циклы сна, движения тела и выдают рекомендации по улучшению качества отдыха. 59,1% опрошенных открывают на ночь окно, а 10,6% регулируют температуру воздуха в спальне с помощью кондиционера.

Опрос проводился в конце сентября — начале октября. Средний возраст респондентов составил 40 лет.