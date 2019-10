Леди Гага отказалась петь хит опального рэпера R. Kelly после секс-скандала

Обладатель трёх премий "Грэмми" ждёт суда по 13 пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера. Среди жертв есть несовершеннолетние.

Звезда американской поп-сцены Леди Гага переиздала свой студийный альбом Artpop 2013 года без песни Do What U Want. Хит, который она записывала в дуэте с оскандалившимся рэпером R. Kelly, обернулся для неё ворохом проблем. Многие поклонники признавались, что отвернулись от певицы из-за сотрудничества с "педофилом и насильником". Публичные извинения за столь скользкий факт своей творческой биографии приносила и сама Леди Гага.

Обновлённая версия альбома выйдет на CD и виниле уже 11 ноября.

Напомним, что рэп-исполнителя R. Kelly (он же Роберт Сильвестр Келли) арестовали в Чикаго в июле по 13 пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера. На заседании суда прокурор предъявил диск, на котором, предположительно, содержались порнографические изображения музыканта и несовершеннолетних. Отмечается, что певца не выпустили под залог из-за обвинения в препятствовании правосудию.

В прошлом R. Kelly — талантливый и вполне "рукопожатный" музыкант, обладатель трёх премий "Грэмми". После озвученных обвинений в его адрес не все встали на сторону пострадавших девушек: некоторые утверждали, что речь идёт о мошенницах, которые решили заработать денег на его имени. Окончательно карьеру рэпера похоронило расследование издания Buzzfeed, в котором его обвинили в организации настоящего секс-культа: утверждается, что он контролировал жизни пострадавших девушек (в том числе несовершеннолетних) вплоть до времени приёма ванны.