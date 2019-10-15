В России зафиксировали резкий рост сексуальных преступлений в отношении детей

В МВД РФ отметили, что каждое шестое преступление совершалось в семье потерпевших, а в каждом двенадцатом случае злоумышленниками являлись родители.

Количество сексуальных преступлений в отношении детей резко возросло в России за последние пять лет, заявил замначальника Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов.

— У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%, — приводит его слова ТАСС.

По его данным, в 2018 году количество таких преступлений превысило 14 тысяч. Пострадавшими признали более 11 тысяч детей. При этом Гайдов отметил, что каждое шестое преступление совершалось в семье, а каждое двенадцатое — родителями.

Рассказывая о пугающей статистике, он подчеркнул необходимость "кардинальных мер".