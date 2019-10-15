Камера сняла невозмутимого вора, укравшего гравюру Дали за 30 секунд

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Специалисты оценивают похищенную работу в 20 тысяч долларов. Это относительно небольшая сумма, но она обусловлена наличием других оттисков гравюры.

Вор, который вынес из галереи в Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне" за полминуты, попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает телеканал ABC.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://pbs.twimg.com/media/EG4R9IBUUAAwKlE?format=jpg&name=large" target="_blank">Laura Anthony</a></p>

На кадрах видно, как темнокожий мужчина в бейсболке и шортах спокойно идёт среди пешеходов, перекладывая гравюру из одной руки в другую.

По словам директора галереи Расджада Хопкинса, в момент кражи он работал один и, вероятно, не заметил ловкого любителя искусства. Как и большинство гравюр, похищенная работа имеет ряд оттисков. Таким образом, её стоимость не так высока, как оригинальная картина. Тем не менее эксперты оценивают гравюру в 20 тысяч долларов.

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