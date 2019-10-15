Ещё один "пьяный мальчик": В крови сбитого под Кировом ребёнка нашли алкоголь

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Фото © Соцсети

Теперь родители мальчика опасаются, что из-за этого правонарушитель останется безнаказанным.

В Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика, которого по результатам судебно-медицинской экспертизы объявили "пьяным". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР региона.

ДТП произошло в июле этого года. Ребёнок катался на велосипеде и выехал на просёлочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль, за рулём которого находился 45-летний полицейский.

После столкновения с машиной мальчика спасти не удалось. Список травм, которые получил ребёнок, ужасает. Здесь и ушиб лёгких, и разрыв правой доли печени, и многочисленные раны, — уточняет "Комсомольская правда".

При этом в крови у ребёнка было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Из-за этого родственники погибшего боятся, что нарушитель уйдёт от наказания. Однако это не должно повлиять на судебный процесс, уверен адвокат.

Даже если гипотетически допустить, что ребёнок был пьяный, это никаким образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела, — цитирует издание Фёдора Коновалова, адвоката, специализирующегося на защите сторон пострадавших в ДТП.

Отметим, что ход расследования данного уголовного дела поставил на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил "дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы".

Напомним, похожая история с "пьяным мальчиком" произошла 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе, где во дворе дома женщина сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали "пьяным". На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, а алкоголь в его крови нашёл врач, проводивший экспертизу. В прошлом году суд отказался отсрочить приговор виновной в гибели ребёнка.

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