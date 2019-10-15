Ещё один "пьяный мальчик": В крови сбитого под Кировом ребёнка нашли алкоголь

Теперь родители мальчика опасаются, что из-за этого правонарушитель останется безнаказанным.

В Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика, которого по результатам судебно-медицинской экспертизы объявили "пьяным". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР региона.

ДТП произошло в июле этого года. Ребёнок катался на велосипеде и выехал на просёлочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль, за рулём которого находился 45-летний полицейский.

— После столкновения с машиной мальчика спасти не удалось. Список травм, которые получил ребёнок, ужасает. Здесь и ушиб лёгких, и разрыв правой доли печени, и многочисленные раны, — уточняет "Комсомольская правда".

При этом в крови у ребёнка было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Из-за этого родственники погибшего боятся, что нарушитель уйдёт от наказания. Однако это не должно повлиять на судебный процесс, уверен адвокат.

— Даже если гипотетически допустить, что ребёнок был пьяный, это никаким образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела, — цитирует издание Фёдора Коновалова, адвоката, специализирующегося на защите сторон пострадавших в ДТП.

Отметим, что ход расследования данного уголовного дела поставил на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил "дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы".

Напомним, похожая история с "пьяным мальчиком" произошла 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе, где во дворе дома женщина сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали "пьяным". На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, а алкоголь в его крови нашёл врач, проводивший экспертизу. В прошлом году суд отказался отсрочить приговор виновной в гибели ребёнка.