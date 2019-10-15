Киев назвал условием выполнения минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР

Помимо прочего, Украина хочет, чтобы на территории Донбасса работала ЦИК Незалежной, действовали украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели.

Власти Украины выразили готовность выполнить политическую часть минских соглашений только в случае роспуска Донецкой и Луганской народных республик. Заявление опубликовала Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Незалежной в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

В числе прочих условий она также отметила полное прекращение огня и обеспечение эффективного мониторинга Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины.

В заявлении украинская сторона также призвала вывести с территории страны "вооружённые формирования иностранных войск и военную технику", а также провести разведение сил на протяжении всей линии соприкосновения. Кроме того, Киев хочет, чтобы на территории Донбасса работала ЦИК Незалежной, действовали украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о существовании тайного "плана Б" по урегулированию ситуации в Донбассе, который может стать альтернативой минским договорённостям. В ЕС выразили поддержку этого загадочного плана.