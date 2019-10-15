Путин назвал сумму подписанных в ОАЭ соглашений

Лидер РФ отметил, что вложения направлены на нефтехимию, транспорт, медицину, а также промышленную кооперацию.

Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита президента РФ Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.

— Вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину. Сегодня заключены новые сделки. Речь идёт о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, и они охватывают самые разные отрасли, — сказал Путин на встрече с деловыми представителями двух государств.

Он также отметил инвестиции ОАЭ в российскую экономику, благодаря которым реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 миллиарда долларов.

— Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании — производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать всё необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединённых Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно, — добавил российский лидер.

Напомним, сегодня лидер РФ прилетел в Абу-Даби для обсуждения с наследным принцем взаимодействия стран в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Лайф вёл прямую трансляцию встречи российского лидера в президентском дворце ОАЭ.