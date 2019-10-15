В Самаре экстренно приземлился пассажирский самолёт

В Самаре совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ферганы во Внуково. Причина посадки — плохое самочувствие одного из пассажиров.
— В 19:55 (18:55 мск) в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс UZB627 Фергана — Внуково, — цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы аэропорта.
Пассажира встретили реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, его оперативно доставили в одну из городских больниц.
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