Про пожар в Нотр-Даме снимут мини-сериал

Вдохновением для шоу послужил "Чернобыль", который рассказывает о трагедии на АЭС с разных точек зрения.

О разрушительном пожаре в парижском соборе Нотр-Дам снимут игровой мини-сериал из шести эпизодов. Об этом сообщает Variety.

Проектом займутся киностудии Pathe и Vendôme, которые совместно приобрели права на эксклюзивное расследование журналистов The New York Times, проливающее свет на причину возгорания и на то, как пожарные и полицейские боролись за спасение собора от полного разрушения.

Безымянный драматический сериал, который сейчас находится на ранней стадии разработки, является первым телевизионным проектом, анонсированным в рамках трёхлетнего партнёрства Vendôme/Pathé, ранее заявленным в Каннах. Предполагается, что картина будет максимально приближена к фактам.

Премьера запланирована на 2021 год.