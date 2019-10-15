В Ставрополье неизвестная "выколола" глаза на портретах ветеранам

Всего пострадало десять картин, на которых изображены герои Великой Отечественной войны.

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленницу, которая испортила портреты ветеранов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно информации местного издания "Победа", инцидент произошёл в ночь на 14 октября. Неизвестная хулиганка выцарапала глаза на десяти портретах ветеранов Великой Отечественной и Героев Советского Союза на Аллее Славы села Красногвардейское.

— По данному факту проводится проверка, изучается видеозапись, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, злоумышленницу ищут, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Глава Красногвардейского района Константин Ишков призвал всех сознательных граждан, которые располагают какой-либо информацией, сообщить о злоумышленнице в полицию.

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