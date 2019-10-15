Адвокат обвиняемой по делу о смерти актёра Марьянова потребовал дорасследования

Дмитрий Марьянов 15 октября 2017 года умер в клинике "Феникс", где проходил лечение от алкогольной зависимости.

Адвокат Оксаны Богдановой, директора реабилитационного центра "Феникс", в котором скончался актёр Дмитрий Марьянов, направил в Прокуратуру Московской области ходатайство о дорасследовании. Об этом её адвокат Игорь Баранов сообщил Лайфу.

— Следствие, которое длилось два года, было проведено с обвинительным уклоном, которое сформировано общественным мнением под влиянием СМИ, — утверждает Баранов.

Требование дорасследования со стороны адвоката связано с тем, что сразу несколько коллег Богдановой, изначально высказывавшихся в её пользу, спустя восемь месяцев внезапно изменили свои показания.

Сейчас Оксану Богданову обвиняют по двум статьям: "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Оставление человека в опасности". Сама экс-директор реабилитационного центра находится под подпиской о невыезде и работает психологом.

Актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба из-за сочетания несовместимых лекарств. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости.